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13:27, 10 июля 2024Россия

Российские средства ПВО сбили четыре американские ракеты ATACMS

Минобороны России заявило о четырех сбитых в зоне СВО ракетах ATACMS

Фото: Vadim Savitsky / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также уничтожены, истребитель МиГ-29, 55 украинских беспилотников, три произведенных в США снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре французские авиационные бомбы Hammer.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 627 самолетов, 277 вертолетов и 27496 беспилотников ВСУ.

Ранее заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России Андрей Семенов заявил, что ВСУ применяют РСЗО ATACMS для удара по гражданским объектам. Он рассказал, что выпущенные этой системой ракеты летят к цели на скорости более трех тысяч километров в час по сложной баллистической траектории, при этом совершая на конечном участке маневр.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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