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09:14, 5 июля 2024Россия

В ВКС России уличили Украину в применении ракет ATACMS по гражданским объектам

Замглавы ВКС РФ Семенов: Украина применяет РСЗО ATACMS и по гражданским объектам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) ATACMS не только по позициям ВС России, но и по по гражданским объектам. В этом их уличил заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Андрей Семенов, передает ТАСС.

«Поставляемые США оперативно-тактические ракеты ATACMS осуществляют полет к объекту удара на высокой скорости — более трех тысяч километров в час по сложной баллистической траектории с противоракетным маневром на конечном участке. Они оснащаются кассетными боевыми частями и применяются и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Семенов сообщил о применении и других западных РСЗО, поставляемых Украине. Наиболее широкий спектр задач выполняет система HIMARS, ее реактивные снаряды тоже оснащены кассетной боевой частью и инерциальными навигационными системами, которые корректируются при помощи GPS.

«Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и Scalp-EG обладают возможностью скрытого на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников», — добавил замглавы ВКС России.

Ранее Семенов рассказал об уязвимости западных ЗРК Patriot в условиях спецоперации (СВО). По его словам, они оказались неспособны ни защитить сами себя, ни прикрыть другие объекты.

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      Александра Синицына
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