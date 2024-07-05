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08:05, 5 июля 2024Россия

Доказана уязвимость западных ЗРК Patriot в условиях СВО

Замглавы ВКС Семенов: ЗРК Patriot не могут ни защитить себя, ни прикрыть других
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Поставляемые западными странами Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались неспособны ни защитить сами себя, ни прикрыть другие объекты. Уязвимость таких ЗРК доказана в условиях специальной военной операции (СВО), заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрей Семенов, передает ТАСС.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе конфликта подтвердили свою эффективность в отражении ударов любых средств атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя», — подчеркнул Семенов.

Ранее замглавы ВКС рассказал, что с момента начала специальной военной операции средства противовоздушной обороны сбили более 550 украинских самолетов. По его словам, российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт.

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      Александра Синицына
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