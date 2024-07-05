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04:36, 5 июля 2024Россия

Число сбитых украинских самолетов во время СВО раскрыли

Командующий ПВО Семенов: более 550 украинских самолетов сбито за время СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

С момента начала специальной военной операции (СВО) средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 550 украинских самолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Андрей Семенов, его слова приводит ТАСС.

«Российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт. Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов, и более 27 000 БПЛА», — сказал Семенов.

В ночь на 5 июля российские средства ПВО сбили десять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовом-на-дону. По предварительным данным, пострадавших нет.

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      Евгений Силаев
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