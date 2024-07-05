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04:24, 5 июля 2024Россия

Стало известно число сбитых над Ростовом-на-Дону воздушных целей

Губернатор Голубев: ПВО сбили 10 дронов ВСУ, на левом берегу замечены пожары
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовом-на-дону в ночь на 5 июля. О числе воздушных целей, с помощью которых противник устроил массированную атаку на город, рассказал губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако информация уточняется.

«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — добавил Голубев. Спасатели уже выехали на места.

Ранее местные жители предположили, что могло стать целью атаки ВСУ. По их мнению, это могла быть городская ТЭЦ-2.

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      Александра Синицына
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