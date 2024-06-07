Путин назвал сроки поставки российского оружия противникам Запада

Путин: поставки российского оружия противникам Запада будут не завтра

Возможные поставки российского оружия противникам Запада будут не завтра, так как они связаны с рядом обстоятельств, которые нельзя не учитывать. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Он подчеркнул, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя выданное Киеву разрешение бить по территории России западным оружием, призвал «не дергать русских за усы», поскольку на каждый подобный шаг последует ответ.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также осудил позицию стран, которые разрешили Украине использовать выданное ими оружие против России. Он назвал такое решение непонятным и ошибочным.