Италия заявила об ошибочности позиции стран разрешить ВСУ удары по России

Глава МО Италии Крозетто не понимает, для чего страны разрешают ВСУ удары по РФ

Позиция стран, давших разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по территории России, непонятна и ошибочна. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает Corriere della Sera.

«У меня немного вызывает улыбку, что об этом говорят представители стран, которые в основном отправляют гражданскую и невоенную помощь», — отметил он.

Глава итальянского оборонного ведомства подчеркнул, что не понимает, для чего нужно разрешать это. «Оказывают ли эти слова положительное влияние на исход войны? Нет. Содействуют ли они миру? Нет. Пугают ли они россиян? Нет. Они их раздражают? Да. Более того, если бы Украина тоже хотела использовать оружие в целях нападения, ей бы не хотелось сообщать об этом русским», — заключил министр.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини исключил пересмотр позиции Рима по запрету использовать итальянское оружие для ударов по России. По его словам, тема войны и мира не подлежит поправкам.