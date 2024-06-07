Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 7 июня 2024Мир

Италия заявила об ошибочности позиции стран разрешить ВСУ удары по России

Глава МО Италии Крозетто не понимает, для чего страны разрешают ВСУ удары по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Позиция стран, давших разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по территории России, непонятна и ошибочна. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает Corriere della Sera.

«У меня немного вызывает улыбку, что об этом говорят представители стран, которые в основном отправляют гражданскую и невоенную помощь», — отметил он.

Глава итальянского оборонного ведомства подчеркнул, что не понимает, для чего нужно разрешать это. «Оказывают ли эти слова положительное влияние на исход войны? Нет. Содействуют ли они миру? Нет. Пугают ли они россиян? Нет. Они их раздражают? Да. Более того, если бы Украина тоже хотела использовать оружие в целях нападения, ей бы не хотелось сообщать об этом русским», — заключил министр.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини исключил пересмотр позиции Рима по запрету использовать итальянское оружие для ударов по России. По его словам, тема войны и мира не подлежит поправкам.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

      Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

      «АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

      В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

      В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

      Орбан призвал «не дергать русских за усы»

      Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

      В России ответили на планы США принять агрессивную стратегию по ядерному оружию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше