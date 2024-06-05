Италия исключила пересмотр позиции по запрету ударов по РФ итальянским оружием

Италия исключила пересмотр своей позиции по запрету использовать итальянское оружие, поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ), для ударов по территории России. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, сообщает РИА Новости.
«Я это исключаю. На кону будущее наших детей. Кто-то может пересматривать свои позиции по различным вопросам, но тема войны и мира не подлежит поправкам, она неизменяема», — заверил он.
По словам политика, Италия отвергает войну и никогда не позволит, чтобы даже один итальянский снаряд бил по России.
«Если будет новый указ по поставкам вооружения на Украину, и у нас не будет полной уверенности, что это оружие не будет использовано в России, приближая конец третьей мировой войны, мы не одобрим ни один из них», — уточнил он.
Вице-премьер подчеркнул, что никто из его союзников в партии «Лига» не страдает «воинственными маниями [президента Франции Эммануэля] Макрона».
Ранее Сальвини отреагировал на призыв французского президента отправить войска на Украину. Он заявил, что Италия не заинтересована в этом и предложил Макрону самому поехать воевать на Украину, вместо того, чтобы «морочить итальянцам голову».