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13:31, 5 июня 2024Мир

Италия исключила пересмотр позиции по запрету ударов по РФ итальянским оружием

Сальвини: Италия никогда не позволит, чтобы ее оружие било по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Италия исключила пересмотр своей позиции по запрету использовать итальянское оружие, поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ), для ударов по территории России. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, сообщает РИА Новости.

«Я это исключаю. На кону будущее наших детей. Кто-то может пересматривать свои позиции по различным вопросам, но тема войны и мира не подлежит поправкам, она неизменяема», — заверил он.

По словам политика, Италия отвергает войну и никогда не позволит, чтобы даже один итальянский снаряд бил по России.

«Если будет новый указ по поставкам вооружения на Украину, и у нас не будет полной уверенности, что это оружие не будет использовано в России, приближая конец третьей мировой войны, мы не одобрим ни один из них», — уточнил он.

Вице-премьер подчеркнул, что никто из его союзников в партии «Лига» не страдает «воинственными маниями [президента Франции Эммануэля] Макрона».

Ранее Сальвини отреагировал на призыв французского президента отправить войска на Украину. Он заявил, что Италия не заинтересована в этом и предложил Макрону самому поехать воевать на Украину, вместо того, чтобы «морочить итальянцам голову».

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      Виктория Кондратьева
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