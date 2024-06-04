В Италии своеобразно отреагировали на призыв Макрона об отправке сил на Украину

Вице-премьер Италии Сальвини: пусть Макрон поедет воевать на Украину сам

Италия не заинтересована в отправке каких-либо сил на Украину, пусть президент Франции Эммануэль Макрон сам поедет воевать на Украину, вместо того, чтобы «морочить итальянцам голову» с подобными предложениями. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, сообщает РИА Новости.

«Макрону я скажу так: сам поезжай воевать на Украину, надень каску и не морочь итальянцам голову», — выразился министр в ходе предвыборной речи в поддержку местного кандидата от партии «Лига» на пост мэра в городе Бари.

В мае стало известно, что президент Франции намерен сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. «Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — писало издание Le Monde.