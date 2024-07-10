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14:16, 10 июля 2024Наука и техника

В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS

WSJ: ВС России адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов

Фото: U.S. Army

Вооруженные силы (ВС) России постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов со спутниковым наведением. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона.

Как пишет издание, ВС России научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая артиллерийские боеприпасы Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам источников WSJ, сейчас Россия адаптирует системы РЭБ для перехвата баллистических ракет ATACMS и крылатых Storm Shadow.

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      Даниил Иринин
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