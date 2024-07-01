РИА Новости: к российским специалистам попала система наведения ATACMS

В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.

Отечественные специалисты теперь имеют в своем распоряжении блок лазерных гироскопов и GPS-модуль. Собеседник агентства рассказал, что теперь российские специалисты получили возможность изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также возможности корректирования траектории полета.

При каких обстоятельствах, детали ракеты оказались у российской стороны, не сообщается.

Баллистические ракеты ATACMS начали поступать на Украину в 2023 году. Эти ракеты, в частности, использовались для атаки на Севастополь 23 июня этого года. В результате удара пострадали порядка 100 человек, двух детей и одного взрослого спасти не удалось.