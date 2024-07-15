Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать российские ракеты

Зеленский: НАТО должно сбивать российские ракеты, чтобы не остаться без газа

НАТО должно сбивать российские ракеты, чтобы не остаться без газа зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.

Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины. Он отметил, что в западных регионах Украины располагаются крупные газохранилища.

Политик подчеркнул, что удары ВС России влияют и на объемы транспортировки газа в Европу. «Если мы не защитим газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа», — заявил он.

Ранее Зеленский назвал необходимое количество Patriot для защиты воздушного пространства. При этом он отказался назвать количество ЗРК, которые фактически планирует получить Киев.