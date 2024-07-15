Зеленский назвал необходимое количество Patriot

Зеленский: Украине необходимо 25 ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства

Украине необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты воздушного пространства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.

Зеленский прокомментировал решение президента США Джо Байдена в ходе саммита НАТО о передаче систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что Киев добился передачи пяти дополнительных ЗРК Patriot.

«25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину», — заявил политик. При этом он отказался назвать количество Patriot, которые фактически планирует получить Киев.

Ранее Байден анонсировал передачу Киеву десятков систем ПВО в рамках военной помощи НАТО. Как утверждалось, США и партнеры готовы отправить Украине десятки систем в ближайшие месяцы.