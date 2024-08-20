Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:19, 20 августа 2024Мир

Шольц опроверг обвинения в планах Германии сократить помощь Украине

Шольц: Германия не планирует сокращать военную помощь Украине

Фото: Christoph Reichwein / Reuters

Германия не планирует сокращать военную помощь Украине и в 2025 году собирается направить Киеву средств больше, чем любая другая страна Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет агентство DPA.

В частности, он указал на тот факт, что Германия заложила на следующий год порядка четырех миллиардов евро на помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, ни одна страна Европы не может сравняться с ФРГ по объемам помощи и уступает ей.

Шольц также напомнил, что страны «Большой семерки» (G7) планируют предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов евро проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от замороженных активов России. По его словам, данный факт свидетельствует о дальнейшей готовности Запада помогать Украине.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что министр финансов Германии Кристиан Линднер написал министру обороны Борису Писториусу о том, что Берлину придется ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Создан робот для реабилитации после инсульта

      Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на российский регион

      Причины одержимости при сильной влюбленности объяснили

      Россиянин не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивах и подал на турагентство в суд

      Задержание общественников в Петербурге сотрудниками полиции признали законным

      Российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи

      Аграриям из Курской и Белгородской областей предоставят кредитные послабления

      Артемий Лебедев заявил о желании Дудя «подвести его под статью»

      Названы самые доступные заграничные направления для россиян осенью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше