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03:06, 7 ноября 2024Мир

Уволенный Шольцем министр финансов ФРГ раскритиковал его

Линднер обвинил Шольца в умышленном расколе коалиционного правительства Германии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц преднамеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых», заявил уволенный им глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Линднер раскритиковал Шольца, а также отметил, что тот подготовил свое заявление заранее. «Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции», — высказался отправленный в отставку министр финансов Германии.

По его словам, Шольц продемонстрировал, что у него нет сил, чтобы дать ФРГ новый толчок к прорыву. «Вместо этого, федеральный канцлер сегодня днем потребовал, чтобы я приостановил действие долгового тормоза», — объяснил Линднер, подчеркнув, что он не мог на это пойти, поскольку дал присягу в качестве министра финансов.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что распад правящей коалиции Германии связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. Он отметил, что Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.

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