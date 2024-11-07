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00:13, 7 ноября 2024Мир

В Германии заявили о распаде правящей коалиции из-за Украины

Вице-канцлер ФРГ Хабек: распад коалиции связан с отказом выделить деньги Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Распад правящей коалиции Германии, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых», связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. Об этом заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек, передает РИА Новости.

Он отметил, что министр финансов Кристиан Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.

По данным ТАСС, Хабек заявил о распаде коалиции во время выступления перед журналистами в Берлине. «Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — сказал он.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц отправил Линднер в отставку. Позднее Шольц объяснил свое решение. Он отметил, что был вынужден так сделать, чтобы «предотвратить ущерб стране».

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