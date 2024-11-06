Шольц объяснил увольнение министра финансов Германии

Шольц заявил, что попросил президента об отставке главы Минфина ФРГ Линднера

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил увольнение министра финансов Кристиана Линднера. По его словам, он был вынужден так сделать, чтобы «предотвратить ущерб стране». Заявление канцлера ФРГ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.

«Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. (...) Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны», — добавил Шольц.

Ранее стало известно, что Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Отмечается, что решение об отставке главы ведомства было принято на фоне возможного распада правящей коалиции.

До этого советник главы Минфина ФРГ Ларс Фельд на фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана его руководителя заявил, при каких условиях получится сохранить правительство. По словам Фельда, Линднер дал понять, что необходимо снова сделать Германию конкурентоспособным местом для экономической деятельности.