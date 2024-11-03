В Германии назвали условие для сохранения правительства

Минфин ФРГ допустил сохранение правительства при решении партий пойти на уступки

Советник министра финансов ФРГ Кристиана Линднера Ларс Фельд на фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана его руководителя заявил, при каких условиях получится сохранить правительство. Его слова приводит Handelsblatt.

По словам Фельда, Линднер дал понять, что необходимо снова сделать Германию конкурентоспособным местом для экономической деятельности. Представитель Минфина допустил сохранение правительства страны при решении партий пойти на уступки.

«Сейчас он обсудит свои предложения с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. Если СДПГ и "Зеленые" пойдут ему навстречу, коалиция не распадется», — допустил он.

Ранее Линднер назвал темпы экономического развития Германии «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, страна уже десять лет теряет конкурентоспособность.