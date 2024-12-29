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21:11, 29 декабря 2024Мир

Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал Маска за поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры Германии Мерц раскритиковал Маска за поддержку АдГ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал поддержку предпринимателем Илоном Маском правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вмешательством в выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

«Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны», — отметил политик. Мерц назвал призывы Маска голосовать за АдГ «переходящими все границы»

Ранее Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. По его словам, единственной надеждой для ФРГ остается правая партия АдГ.

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