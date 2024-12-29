Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал Маска за поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры Германии Мерц раскритиковал Маска за поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал поддержку предпринимателем Илоном Маском правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вмешательством в выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

«Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны», — отметил политик. Мерц назвал призывы Маска голосовать за АдГ «переходящими все границы»

Ранее Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. По его словам, единственной надеждой для ФРГ остается правая партия АдГ.