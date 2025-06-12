Евросоюз постоянно меняет позицию по переговорам России и Украины. Что говорят европейские политики про урегулирование конфликта?

«Лента.ру»: Позиция ЕС по переговорам о мире полностью совпадает с украинской

Спустя два раунда переговоров в Стамбуле диалог между Россией и Украиной по-прежнему находится в тупике. США, главный союзник Украины в прошлом, все еще считают мир достижимым, тогда как Европейский союз (ЕС) наращивает поставки боеприпасов и призывает готовиться к большой войне. При этом позиция европейских бюрократов неоднократно менялась с 2022 года.

Что говорили европейские политики о переговорах России и Украины в 2022 году?

С первых дней боевых действий представители Европейского союза и большинства стран-членов заняли четко проукраинскую позицию, пообещав Украине оружие и финансовую поддержку. При этом в первые месяцы кризиса они формально не выступали против переговоров.

Это первый шаг, мы приветствуем встречу Жозеп Боррель бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности о переговорах между Россией и Украиной в Белоруссии

То же самое относится и к попыткам заключить соглашение на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Параллельно с усилением санкционного режима и обещаниями предоставить Украине все необходимое, Европейский союз призывал Россию прекратить огонь и пойти на перемирие, которое впоследствии отвергла сама Украина.

Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта Штеффен Хебештрайт официальный представитель правительства Германии о телефонном разговоре Владимира Путина, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона в мае 2022 года

Однако после того, как Украина объявила о выходе из переговоров, европейские страны резко поменяли свою точку зрения. Консолидированная позиция заключалась в том, что вести дискуссии о мире с Россией не представляется возможным, пока она не выведет войска на границы 1991 года.

ЕС по-прежнему непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ из заявления верховного представителя ЕС от имени Европейского союза

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Как страны ЕС предлагали разрешить военный конфликт?

В течение последующих двух с половиной лет позиция Европейского союза насчет условий возобновления переговоров практически не отличалась от той, которую продвигала Украина.

В частности, европейские страны:

настаивали на реализации «формулы мира», разработанной правительством Украины и включающей в себя вывод войск вместе с выплатой репараций;

выступали против равноправных переговоров между «жертвой» и «агрессором»;

вместе с Украиной продвигали идею «саммита мира» — конференции, на которой, по задумке Киева, большинство стран планеты должны предъявить России ультиматум о завершении боевых действий.

Мы готовы решительно поддерживать Украину до конца, до победы и до восстановления ее законных прав Эммануэль Макрон президент Франции

Очередной дипломатический разворот произошел в конце прошлого года. К этому времени инициатива в боевых действиях окончательно перешла на сторону России. Хотя в Европейском союзе по-прежнему продолжали поддерживать Вооруженные силы Украины оружием, впервые европейские чиновники начали признавать, что в конечном итоге Украина не сможет добиться успеха по формуле «мир через силу».

Я не знаю, вернет ли Украина Крым. (...) На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени Анжей Дуда бывший президент Польши

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Какую позицию по переговорам ЕС занимает сейчас?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США кардинально повлияла на позицию ЕС в вопросе целесообразности переговоров. Мир стал одним из главных обещаний Дональда Трампа во время электоральной гонки, и к его выполнению республиканец приступил уже в первые дни своего нового срока.

В условиях начавшегося дипломатического торга и давления США позиция ЕС насчет переговоров начала меняться вновь. И порой даже слишком стремительно.

Так, с января по июнь европейские лидеры:

выступали против переговоров и временного прекращения огня;

поддерживали идею президента Украины Владимира Зеленского о перемирии на 30 суток без предварительных условий;

осуждали Россию за предложение заключить трехдневное перемирие к 9 мая;

пообещали продолжать санкционное давление, пока Россия не согласится на требования Украины по итогам встреч в Стамбуле.

Для мира нужны двое. Для войны достаточен только один. И мы видим, что Россия явно хочет войны. Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров Кая Каллас верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

При этом о желании Европейского союза участвовать в переговорном процессе заявлял министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.