Европа и США задумались о скоординированных санкциях против России

МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС против РФ представят до конца июня

Пакет новых санкций против России Европейская комиссия (ЕК) может представить до конца июня. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

По его словам, Париж уже направил в ЕК свои рекомендации по этому поводу. Кроме того, он признал, что России пока удавалось обходить те рестрикции, которые уже действуют. Однако теперь Евросоюз намерен сосредоточиться на тех странах, которые помогали Москве справляться с ограничениями. Барро подчеркнул, что новый пакет европейских санкций скоординирован с теми, которые предлагает американский Сенат и которые, по словам министра, введут в скором времени.

До этого президент США Дональд Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. В данном документе речь идет о введении 500-процентных пошлин против государств, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые. Один из американских сенаторов Ричард Блюменталь заявил о нерешительности Белого дома в вопросе новых санкций против России.