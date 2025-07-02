Минобороны Украины запросило разговор с США по военным поставкам

Минобороны Украины: Запросили разговор с коллегами из США по военным поставкам

Представители Минобороны Украины запросили разговор с военными из США по вопросу продолжения поставок оборонительной помощи. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи (...). Украина запросила телефонный разговор с коллегами из США для уточнения деталей», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что будут исходить из фактической информации о поставках и отдельно проверять каждую номенклатуру боеприпасов.

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Киев использует на истребителях F-16. Вашингтон информацию о приостановке поставок официально не подтверждал.