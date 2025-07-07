Экс-советник Колдуэлл: У США нет достаточно боеприпасов, чтобы снабжать Украину

У США нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать ими партнеров, в том числе Украину. Решение прекратить поставки оружия Киеву объяснил экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл в статье для The Wall Street Journal.

По его словам, промышленная база США деградировала, а администрация бывшего президента США Байдена истощила запасы, отправив миллиарды единиц оружия на Украину. Он подчеркнул, что теперь у Пентагона нет способности снабжать партнеров, сохраняя способность «вести войны и побеждать в них».

«Вот почему президент Дональд Трамп принял трудное, но необходимое решение отдать приоритет безопасности и готовности американских войск, приостановив поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину», — отметил Колдуэлл.

Ранее Трамп заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что этот конфликт никогда не должен был начаться. Глава Белого дома добавил, что если бы он победил на президентских выборах 2020 года, «у вас не было бы войны с Россией сейчас».