Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:30, 8 июня 2025Бывший СССР

Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

Зеленский заявил, что Украина понесет большие потери без помощи США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предрек стране большие потери без помощи США. Об этом он высказался в интервью ABC News, фрагмент которого доступен на сайте телеканала.

Зеленский заявил, что без помощи США шансы России на победу станут выше. При этом Украина, по его словам, будет нести большие потери.

В том же интервью украинский лидер отреагировал на слова американского коллеги Дональда Трампа, сравнившего его и президента России Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать».

Ранее Зеленский пожаловался, что США пока не согласились продавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что страна работает над тем, чтобы увеличить численность сил ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    Мужчина спас из пожара сопротивляющуюся слепую соседку

    Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

    Отец Маска оправдал сына за ссору с Трампом

    Renault начнет создавать беспилотники на Украине

    Европе предрекли кризис из-за украинских беженцев

    В Петербурге девятилетняя школьница упала с турника и попала в реанимацию

    В России назвали последствие диалога Путина и Трампа

    Российские войска уничтожили десять пунктов управления элитных отрядов БПЛА ВСУ

    В Казахстане сменили министра обороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости