Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

Зеленский заявил, что Украина понесет большие потери без помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский предрек стране большие потери без помощи США. Об этом он высказался в интервью ABC News, фрагмент которого доступен на сайте телеканала.

Зеленский заявил, что без помощи США шансы России на победу станут выше. При этом Украина, по его словам, будет нести большие потери.

В том же интервью украинский лидер отреагировал на слова американского коллеги Дональда Трампа, сравнившего его и президента России Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать».

Ранее Зеленский пожаловался, что США пока не согласились продавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что страна работает над тем, чтобы увеличить численность сил ПВО.