Зеленский отверг сравнение его и Путина с дерущимися детьми

Зеленский не согласился с Трампом, сравнившим его и Путина с дерущимися детьми

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сравнившим его и российского лидера Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать». Свое мнение Зеленский озвучил в интервью телеканалу ABC News.

«Мы с Путиным — не дети на детской площадке в парке», — отверг сравнение украинский лидер.

Зеленский описал боль украинца — главы семейства, потерявшего жену и троих детей в результате ракетного удара. По словам главы государства, этот человек в беседе с ним говорил о своей утрате не языком цифр или статистики, признавшись, что каждое утро после пробуждения он просто ищет свою семью повсюду в квартире. По мнению Зеленского, именно такого погружения в происходящее на Украине не хватает Трампу.

«Трамп не смог в полной мере прочувствовать и понять эту боль, — сказал Зеленский. — И дело даже не в Трампе, а в том, что любой человек, находящийся не на Украине, а за тысячи миль отсюда, не может в полной мере прочувствовать и понять эту боль».

Ранее в Москве также не согласились со словами Трампа, что конфликт России и Украины похож на детскую драку. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявивший, что для Кремля это вопрос национальных интересов и безопасности.