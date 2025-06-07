Зеленский пожаловался на отсутствие согласия США продавать Украине системы ПВО

Зеленский: Киев до сих пор ждет ответа США на предложение купить системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие положительных сигналов от США по вопросу предоставления систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, Киев до сих пор ждет ответа на предложение купить «системы, которые могут помочь». «Конкретные сигналы, а не слова», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы увеличить численность сил ПВО.

Ранее сообщалось, что США отдадут обещанные Киеву компоненты ПВО американским подразделениям на Ближнем Востоке. Как отметила газета The Wall Street Journal (WSJ), такое решение Вашингтона также могло быть связано с сообщениями о недовольстве американского лидера Дональда Трампа Зеленским, включая удары Киева по российским аэродромам.