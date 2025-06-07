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21:48, 7 июня 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отсутствие согласия США продавать Украине системы ПВО

Зеленский: Киев до сих пор ждет ответа США на предложение купить системы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие положительных сигналов от США по вопросу предоставления систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, Киев до сих пор ждет ответа на предложение купить «системы, которые могут помочь». «Конкретные сигналы, а не слова», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы увеличить численность сил ПВО.

Ранее сообщалось, что США отдадут обещанные Киеву компоненты ПВО американским подразделениям на Ближнем Востоке. Как отметила газета The Wall Street Journal (WSJ), такое решение Вашингтона также могло быть связано с сообщениями о недовольстве американского лидера Дональда Трампа Зеленским, включая удары Киева по российским аэродромам.

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