США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

WSJ: США отдадут обещанные Киеву компоненты ПВО на Ближний Восток

Решение администрации президента США Дональда Трампа ограничить поставки Украине технологий по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил России вызвано желанием Белого дома контролировать Киев в процессе урегулирования конфликта с Москвой. Об этом «Ленте.ру» заявила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская.

Соединенным Штатам выгодно было бы в большей степени контролировать своих украинских союзников. Если они ведут переговоры с Москвой, то, соответственно, они должны выглядеть как сторона договороспособная Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

3 июня издание The Wall Street Journal (WSJ) рассказало об отказе Министерства обороны США передавать Киеву «ключевую технологию» для используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет противовоздушной обороны (ПВО).

Предполагается, что решение было принято не только из-за стратегической необходимости перенаправить силы в другие регионы. В частности, это могло быть связано с сообщениями о недовольстве Трампа президентом Украины Владимиром Зеленским, включая удары Киева по российским аэродромам.

США свернули поставки Киеву важнейшего компонента для ракет ПВО

Как стало известно WSJ, на прошлой неделе Пентагон без привлечения внимания уведомил Конгресс о перераспределении взрывателей ракет, предназначенных для Украины, в пользу Военно-воздушных сил США. Компоненты ракет отправятся на американские базы на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что взрыватели предназначены для усовершенствованной системы высокоточного оружия AGR-20, используемой в ракетах класса «земля-воздух» для защиты от российских беспилотников. ВВС США также адаптировали систему для запуска ракет с находящихся на вооружении Киева истребителей F-16. Использование боеприпасов с AGR-20 оказалось значительно дешевле в сравнении с ракетами класса «воздух-воздух» Sidewinder и AMRAAM.

Отказать Украине в оружии, которое ей отчаянно требовалось в этот критический момент войны, немыслимо. Неспособность объяснить необходимость этого шага предполагает, что он может быть карательным помощник конгрессмена от Демократической партии в комментарии WSJ

Как подчеркнула Богуславская, решение Пентагона вынудит Киев обратиться к поставкам вооружений из Европы, а также искать альтернативы в сфере ПВО. При этом политолог усомнилась в сильном влиянии на ход конфликта сокращений поставок взрывателей.

Это ослабит, прежде всего, боевой дух украинской армии, которая, наверное, и сейчас находится в несколько подорванном состоянии Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

В окружении Трампа указали на его неприязнь к Зеленскому

The New York Times (NYT) со ссылкой на советников Трампа указало на его «особую неприязнь» к Зеленскому. В частности, американский лидер называл его «плохим парнем», подталкивающим мир к ядерной войне. При этом источники NYT указали на раздражение главы Белого дома как Зеленским, так и президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, один из советников Трампа сравнил в разговоре с Axios удар Киева по российским аэродромам с поведением чихуахуа. Собеседники издания отметили, что атака Украины произвела впечатление на президента США.

Sidewinder . Фото: Tyler J. Clements / U.S. Navy / Handout HK

При этом официально Вашингтон воздерживается от комментариев по ударам 1 июня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт понадеялась на ответ непосредственно Трампа, а сам президент США в сообщении по итогам телефонного разговора с Путиным не стал давать прямую оценку действиям Киева.

Богуславская указала, что неприязнь Трампа к Зеленскому напрямую влияет на его политику по Украине. Противоречия двух политиков начались еще в 2019 году, когда отказ Киева от расследования в отношении сына Байдена Хантера стал поводом для импичмента Трампа.

У Трампа есть определенная личная неприязнь к Зеленскому, эта история длинная, от времен первой администрации (...) И сейчас, конечно, создается впечатление, что Трамп находится на этом же на эмоциональном уровне — его раздражает, когда Зеленский начинает ему в чем-либо противоречить Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Политолог также отметила, что видение Трампом конфликта на Украине отличается от позиции Киева. По ее словам, президент США хочет контролировать украинских партнеров и удержать все в рамках контролируемой эскалации, что не нравится Зеленскому.

«Если Соединенные Штаты идут на эскалацию, в этом случае она должна быть контролируемая. (...) В любом случае, Украина должна участвовать в проведении американского сценария, а не играть в какую-то свою игру. Вот эта своя игра раздражает администрацию Трампа и стратегически невыгодна США», — резюмировала американист.

В Белом доме захотели переключить внимание от Украины

Axios также указало на желание администрации Трампа переключить внимание с украинского направления на другие стратегически важные регионы, прежде всего на Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом отмечается, что конфликт на Украине служит Пентагону уроком о современных реалиях войны и позволит собирать разведданные в реальном времени.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В частности, американские эксперты по национальной безопасности обеспокоились возможными угрозами коммерческой инфраструктуре страны после атаки Киева на российские аэродромы. В частности, экспертное сообщество США опасается возможного использования китайских контейнеровозов для подобных атак.

Богуславская отметила намерения администрации Трампа сместить фокус с Украины желанием сохранить статус глобального гегемона. Политолог подчеркнула, что Белый дом в большей степени вызовы видит как раз в Азии, а не в Европе.

Ввязываться глубоко в долгосрочный конфликт на Украине с совершенно непонятными финальными целями для США весьма проблематично Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Предупреждение о возможном ответе Украине посчитали частью договоренностей

Юлия Богуславская также прокомментировала сообщения о возможном предупреждении Путина Трампу об ответе на удар по российским аэродромам. По ее мнению, такое решение повлияет на реакцию Белого дома в случае массированных ударов ВС России по объектам инфраструктуры Украины.

Это прежде всего меры по построению доверия, потому что сейчас российская сторона ведет консультации с американской. И потому, конечно, здесь выстраивание доверия – это действительно очень важная задача Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Политолог предположила, что действия Москвы могут также стать элементом торга в ходе урегулирования конфликта на Украине. Она также добавила, что предупреждение об ударах по военно-промышленному комплексу Украины позволит сохранить жизни гражданских.