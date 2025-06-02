Белый дом прокомментировал атаку дронов ВСУ на российские регионы

Белый дом об атаке беспилотников ВСУ: Трамп хочет, чтобы конфликт закончился

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Так атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Sky News.

«Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о реакции Трампа на атаку дронов.

Она подчеркнула, что в Белом доме убеждены в необходимости положить конец конфликту. По словам Ливитт, слишком большое количество людей ушло из жизни.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Атаке подверглись Мурманская и Рязанская области. Кроме того, дроны впервые атаковали Иркутскую область.