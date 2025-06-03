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14:16, 3 июня 2025Мир

В США захотели свернуть фокус с Украины

Axios: В США стремятся переключить внимание с Украины на Тихоокеанский регион
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Река / ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа стремится переключить внимание с украинского направления на другие стратегически важные регионы, прежде всего на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщает портал Axios.

«Администрации Трампа не терпится переключить свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе», — сказано в сообщении.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американские чиновники рассказали, что отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «происходящее вокруг Китая в долгосрочной перспективе важнее конфликта на Украине».

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