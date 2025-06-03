В США захотели свернуть фокус с Украины

Axios: В США стремятся переключить внимание с Украины на Тихоокеанский регион

Администрация президента США Дональда Трампа стремится переключить внимание с украинского направления на другие стратегически важные регионы, прежде всего на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщает портал Axios.

«Администрации Трампа не терпится переключить свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе», — сказано в сообщении.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американские чиновники рассказали, что отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «происходящее вокруг Китая в долгосрочной перспективе важнее конфликта на Украине».