Стало известно отношение Трампа к переговорам России и Украины

ABC: Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Американские чиновники рассказали, что отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.

По данным телеканала, американские официальные лица «разочарованы, но не удивлены» якобы «внушительным» списком требований российской стороны. При этом, как отмечает ABC, администрация Трампа считает их невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного прекращения огня.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил, что у президента Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта. По словам дипломата, американский лидер «достиг конца своего терпения» в отношении боевых действий. Кроме того, он указал, что посредническую роль в урегулировании конфликта может взять на себя Турция.