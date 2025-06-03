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09:44, 3 июня 2025Мир

Посол США заявил о кончившемся у Трампа терпении

Посол Баррак: У Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У президента США Дональда Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак в интервью газете Star.

По словам Баррака, американский лидер «достиг конца своего терпения» в отношении боевых действий на Украине. Дипломат также указал на ключевую роль Турции в урегулировании конфликта.

«Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога», — отметил посол.

Ранее стало известно, что сенаторы от обеих американских партий устали от нерешительного подхода Трампа к президенту России Владимиру Путину и горят желанием принять пакет санкций против России.

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