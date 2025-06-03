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08:33, 3 июня 2025Мир

Американские сенаторы обвинили Трампа в нерешительности в отношении России

Hill: Сенаторы США устали от нерешительного подхода Трампа к Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенаторы от обеих американских партий устали от нерешительного подхода президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину и горят желанием принять пакет санкций против России. Об этом сообщает The Hill.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, уточнил, что законопроект об антироссийских санкциях может быть рассмотрен в течение текущего четырехнедельного рабочего периода. Однако, как отмечает издание, Трамп по-прежнему не берет на себя никаких обязательств по давлению на Россию, несмотря на то, что в последние недели он усилил критику в адрес Москвы.

По словам лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, лучшее, что Трамп может сделать для укрепления позиций Украины прямо сейчас — это показать, что США твердо поддерживают ее и открыто выступают против России. «Честно говоря, сенаторы с обеих сторон прохода устали от нерешительного подхода Дональда Трампа к Путину. Если Дональд Трамп не хочет ему противостоять, это должен сделать Сенат», — заключил он.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Однако американский лидер предпочитает, чтобы Россия и Украина вели двусторонние переговоры.

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