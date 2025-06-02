В Белом доме ответили на вопрос о переговорах Трампа, Путина и Зеленского

Белый дом: Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

«Президент [США] заявил [ранее], что открыт для этого, если до этого дойдет», — сказала она.

Однако, по словам Ливитт, американский лидер предпочитает, чтобы Россия и Украина вели двусторонние переговоры.

Пресс-секретарь Белого дома также отказалась давать оценку нынешнему раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, отметив, что позднее это сделает Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Турецкий лидер не исключил, что в случае встречи президентом России и Украины в ней может принять участие и Трамп.