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01:18, 5 июня 2025Мир

США отказались передавать Киеву обещанные компоненты ракет

WSJ: США перенаправили на свои нужды обещанные Украине компоненты для ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Соединенные Штаты перенаправили на свои нужды обещанные Украине компоненты для ракет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что взрыватели для ракет наземного базирования, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке. Как отмечает издание, данное решение Вашингтона подчеркивает ослабление приверженности администрации президента США Дональда Трампа оказанию военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки иностранных «сил обеспечения безопасности», которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Указывалось, что нежелание США предоставить поддержку, которую ищут их европейские партнеры, подчеркивает, как западные союзники расходятся во мнениях о том, как противостоять России в конфликте на Украине.

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