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17:54, 4 июня 2025Мир

США решили не предоставлять помощь иностранным силам на Украине

Bloomberg: США отказываются предоставить ПВО для иностранных сил на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки иностранных «сил обеспечения безопасности», которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал на том, что так называемый бэкстоп США необходим для удержания России от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня.

«Однако европейские союзники в ходе обсуждений со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент [США] Дональд Трамп не предоставит гарантий, которые они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих"», — передает Bloomberg слова источников.

Уточняется, что нежелание США предоставить поддержку, которую ищут их европейские партнеры, подчеркивает, как западные союзники расходятся во мнениях о том, как противостоять России в конфликте на Украине. По словам европейских чиновников, гарантии США необходимы наряду с мощными украинскими силами, поддерживаемыми союзнической подготовкой и войсками.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине. Однако его реализация отложена до возобновления переговоров о прекращении огня.

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