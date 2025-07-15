На Украине усомнились в поставках Patriot в полном комплекте

Гетьман: Слабо верится, что Украине передадут 17 ЗРК Patriot в полном комплекте

Слабо верится, что Украине передадут 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в полном комплекте с радиолокационными станциями, пусковыми установками и необходимым количеством ракет к ним. В этом усомнился аналитик Алексей Гетьман в интервью Radio NV.

«До восьми может быть пусковых установок на каждом ЗРК. От четырех до восьми. Можно их комплектовать по-разному. Если это 17, именно 17 ЗРК, — в это очень мало верится, честно говоря», — отметил эксперт.

По его словам, если Украине предоставят ЗРК Patriot, и каждый будет иметь не менее 4-5 пусковых установок, то это будет до 100 пусковых установок.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег. Он добавил, что это решение является политическим жестом, продиктованным тем, что президенту США Дональду Трампу «не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта».