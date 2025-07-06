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23:49, 6 июля 2025Бывший СССР

Украина передала Германии секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро

Bild: Киев передал Германии список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украина передала властям Германии секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро, сообщает издание Bild.

По его данным, документ подготовили украинские военные и представили его официальным лицам в Берлине.

В перечне запрашиваемого вооружения значатся зенитные комплексы IRIS-T с управляемыми ракетами, 200 тысяч боеприпасов для борьбы с дронами, бронетехника, машины для саперов, GPS-глушители, радары и прочее оборудование.

Всего речь идет о десятках крупных единиц техники и тысячах различных средств. Представители военного ведомства и промышленности подтвердили наличие такого списка, однако официального ответа от немецкой стороны пока не поступало.

Ранее немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что ФРГ втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за передачи Taurus Украине. «Так что немцы будут следующими жертвами конфликта», — предупредил он.

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