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20:39, 16 июля 2025Бывший СССР

Зеленский выдвинул первое требование новому правительству

Зеленский: Новый Кабмин должен достичь доли украинского оружия в 50 процентов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Новый состав кабинета министров должен достичь доли украинского оружия в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 50 процентов за шесть месяцев. Такое требование выдвинул президент страны Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы должны выйти на 50 процентов украинского вооружения за первые полгода работы нового правительства, нарастив собственное производство. Я уверен, что это можно реализовать», — подчеркнул политик.

По словам Зеленского, нынешний уровень используемого в ВСУ оружия украинского производства составляет 40 процентов от общего объема. Политик объяснил требование к новому составу кабмина намерениями «перенести войну на территории России». Он также добавил, что курированием военно-промышленного комплекса вместо министерства стратегической промышленности займется министерство обороны Украины.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны.

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