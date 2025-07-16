Зеленский выдвинул первое требование новому правительству

Зеленский: Новый Кабмин должен достичь доли украинского оружия в 50 процентов

Новый состав кабинета министров должен достичь доли украинского оружия в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 50 процентов за шесть месяцев. Такое требование выдвинул президент страны Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы должны выйти на 50 процентов украинского вооружения за первые полгода работы нового правительства, нарастив собственное производство. Я уверен, что это можно реализовать», — подчеркнул политик.

По словам Зеленского, нынешний уровень используемого в ВСУ оружия украинского производства составляет 40 процентов от общего объема. Политик объяснил требование к новому составу кабмина намерениями «перенести войну на территории России». Он также добавил, что курированием военно-промышленного комплекса вместо министерства стратегической промышленности займется министерство обороны Украины.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны.