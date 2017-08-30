СМИ сообщили о росте числа жертв урагана «Харви»

Число погибших при наводнениях в Техасе, вызванных ураганом «Харви», достигло 30. Об этом во вторник, 29 августа, пишет газета The New York Times.

Среди жертв есть погибший при исполнении служебных обязанностей офицер полиции. Главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт сообщила газете, что число погибших значительно вырастет после того, как дороги станут проходимыми.

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Ранее стало известно, что власти города Хьюстон ввели на территории населенного пункта комендантский час, причиной этого решения послужили участившиеся случаи мародерства на фоне наводнений, вызванных ураганом «Харви». Комендантский час будет действовать с десяти часов вечера до пяти часов утра по местному времени. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сказал, что ограничения вводятся на неопределенный срок.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. Ранее сообщалось о девяти погибших.

