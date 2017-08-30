В Хьюстоне из-за мародеров ввели комендантский час

Власти американского города Хьюстон ввели на территории населенного пункта комендантский час, причиной этого решения послужили участившиеся случаи мародерства на фоне наводнений, вызванных ураганом «Харви», обрушившимся на штат Техас. Об этом сообщает Reuters.

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Комендантский час будет действовать с десяти часов вечера до пяти часов утра по местному времени. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сказал, что ограничения вводятся на неопределенный срок.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По последним данным, от стихийного бедствия погибли как минимум девять человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.