Число жертв шторма «Харви» в Техасе увеличилось до 39

Число погибших в результате шторма «Харви», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до 39 человек. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает CNN.

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Ранее сообщалось по меньшей мере о 30 жертвах.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. Максимальная постоянная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. По подсчетам Bloomberg, стихия нанесла ущерб на 100 миллиардов долларов.

«Харви» оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за 12 лет. В августе 2005 года на территорию США обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.