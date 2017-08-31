На затопленном химзаводе в Техасе взорвались реактивы

На химическом заводе Arkema неподалеку от города Хьюстон (штат Техас, США) произошло два взрыва. Об этом сообщает BBC News.

Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, которые поднимаются над предприятием. Производственный комплекс пострадал из-за урагана «Харви» и последующего наводнения: он утратил возможность охлаждать химические реактивы.

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Местные власти, заранее проинформированные о возможных нештатных ситуациях на производстве, эвакуировали всех местных жителей в радиусе двух с половиной километров от Arkema.

Тем не менее, несколько местных жителей еще до взрывов надышались испарениями и обратились в больницу, с симптомами химического отравления госпитализирован полицейский.

Ураган «Харви» обрушился на США в ночь на 26 августа. Первоначально ему присвоили четвертую категорию опасности, но постепенно она снизилась до уровня тропического шторма, а затем до уровня тропической депрессии. Наиболее сильно пострадал штат Техас. В результате стихийного бедствия погибли 33 человека.