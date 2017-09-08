США привлекли авианосец для ликвидации грядущих последствий урагана «Ирма»

ВМС США направляют авианосец «Авраам Линкольн» в регион, где ожидается удар урагана «Ирма», чтобы, если это будет необходимо, обеспечить оказание гуманитарной помощи, передает Reuters.

«Авраам Линкольн» в сопровождении десантного корабля «Иводзима» и транспорта-дока «Нью-Йорк» начал движение в пятницу, 8 сентября. Вскоре к этим кораблям присоединится эскадренный миноносец.

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«Эти суда способны обеспечивать медицинскую поддержку, связь с населением, безопасность на море, экспедиционную материально-техническую поддержку, авиационную поддержку с применением средних и тяжелых летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Изначально Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную пятую категорию. Впоследствии она была понижена до четвертой. Порывы ветра достигают 250 километров в час, из-за него погибли уже 18 человек.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, тогда в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

Национальный центр предупреждения ураганов США первоначально присвоил «Ирме» максимальную пятую категорию. Впоследствии она была понижена до четвертой. Порывы ветра достигают 250 километров в час, из-за него погибли уже 18 человек.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который обрушился в конце августа на юго-восточное побережье Соединенных Штатов. По последним данным, тогда в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.