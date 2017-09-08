Власти США предупредили о грядущем опустошении из-за урагана

Ураган «Ирма» нанесет значительный урон США. Об этом предупредил глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Брок Лог, его слова передает Reuters.
«Ураган "Ирма" — угроза, которая опустошит Соединенные Штаты в районе Флориды и нескольких юго-восточных штатов», — пояснил Лог. Он уточнил, что многие жители Флориды на несколько дней могут остаться без света.
Изначально Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную пятую категорию. Впоследствии она была понижена до четвертой. Порывы ветра достигают 250 километров в час, из-за него погибли уже 18 человек.
«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, тогда в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.