Американцы задумались над переименованием урагана «Ирма» в «Иванку»

Более шести тысяч человек на момент публикации заметки подписали петицию с требованием переименовать ураган «Ирма» в «Иванку». Голосование проходит на интернет-портале Petition Site.

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«Ураган "Харви" в Хьюстоне стал ярким примером того, как изменение климата делает ураганы мощнее и опаснее (...) Даже [дочь президента США Дональда Трампа] Иванка Трамп, пообещавшая попытаться повлиять на своего отца в некоторых вопросах, таких как, например, климатические изменения, спокойно приняла бездействие администрации по этому серьезному вопросу», — говорится в петиции.

Активисты отметили, что, пока дочь американского лидера держится в стороне, она причастна к «разрушению, с которым столкнулись американцы от действий администрации ее отца».

В документе также отмечается, что необходимо собрать подписи как минимум 10 тысяч человек.

Ураган «Ирма» называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Его жертвами уже стали 10 человек.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну. При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении новой сделки на подходящих США условиях. 3 июня постпред Соединенных Штатов при ООН заявила, что президент все-таки верит в реальность изменения климата.