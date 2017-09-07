Журналист поборолся с ураганом в прямом эфире

Журналист из Антигуа и Барбуды, расположенной в Карибском море, во время репортажа об урагане «Ирма» сам едва не упал от резких порывов ветра. Видеозапись была опубликована на YouTube.

Корреспондент телеканала ABS Стив Фрилэнд-младший (Steve Freeland Jr.) рассказывал зрителям о необходимости укрыться в безопасном месте и демонстрировал, насколько сильным может быть ветер при урагане. В какой-то момент он пытался пройтись перед камерой, но еле устоял на ногах. Несмотря на трудности, журналист продолжал вести репортаж и двигаться в кадре.

В ближайшее время «Ирма» настигнет восточное побережье США, Гаити и Кубу.