Интернет и СМИ
 

Блогер напугал зрителей и метеорологов фейковым видео урагана «Ирма»

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Видео: Ernesto Martinez / YouTube

Южноафриканский блогер Генри Дюран (Hendry Duran) опубликовал в Facebook ролик, на котором видно, как начинается сильный ураган. Дюран подписал, что это «Ирма» — сильнейший ураган пятой категории, который движется в сторону США и Доминиканской Республики.

Ролик собрал более 25 миллионов просмотров и убедил пользователей и метеорологов, однако, как выяснилось, блогер выдал за разрушения «Ирмы» кадры другого урагана.

Видеозаписью Дюрана поделились 787 тысяч пользователей. Пост собрал 79 тысяч комментариев. Ролик вызвал серьезные опасения среди юзеров. Некоторые призывали молиться за пострадавших.

В подлинность поверила даже метеоролог Джейми Эрле (Jamie Ertle), работающая на телевидении. Сначала она перепостила видео, но затем извинилась перед подписчиками, подтвердив, что на видео не «Ирма». Это же заметили в комментариях к посту Дюран другие пользователи. Вклад в распространение ролика также внес американец Марк Рид (Mark Read‏), позиционирующий себя как защитник науки.

Выяснилось, что блогер выдал за «Ирму» кадры торнадо, который накрыл Уругвай в 2016-м. Как пишет BuzzFeed, ролик уже год гуляет по сети и это не «Ирма».

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