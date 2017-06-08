Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света

Видео: Comedy Central / YouTube

Американский актер Брэд Питт выступил в роли ведущего прогноза новостей в шоу Джима Джеффриса на канале Comedy Central и предрек американцам мир без будущего в условиях глобального потепления. Фрагмент шоу опубликован на YouTube.

Питт-метеоролог с улыбкой продемонстрировал на карте, которая находилась позади него, что на всей планете становится «довольно жарко». После очень краткого освещения погоды Джеффрис попросил специалиста дать прогноз. «Конечно! У нас нет будущего», — жизнерадостно отметил актер. Ведущий ответил, что это «замечательно», и продолжил как ни в чем не бывало вести выпуск.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну.