«Катя» превратилась в ураган

Тропический шторм «Катя», образовавшийся у берегов Мексики, обрел силу урагана. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.

Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.

«Катя» и «Хосе» возникли одновременно с ураганом «Ирма», который сейчас находится над Карибским морем и движется в сторону американского штата Флорида. Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную — пятую — категорию. Порывы ветра превышают 295 километров в час.

Материалы по теме Америка уходит под воду Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана

В Пуэрто-Рико в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим ЧС. Также ураган ударит по Доминиканской Республике, Гаити и Кубе. Власти Франции приказали жителям своих заморских территорий — островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми — не покидать своих домов. Все общественные здания на островах, включая школы, прекратили работу.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, в результате стихийного бедствия 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

