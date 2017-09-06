В Мексиканском заливе образовался шторм «Катя»

У берегов Мексики образовался тропический шторм «Катя». Порывы ветра достигают 65 километров в час. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Associated Press.

Метеорологи прогнозируют, что в течение двух дней шторм усилится. Сейчас «Катя» находится в 165 километрах от материка над Мексиканским заливом и движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.

Шторм «Катя» возник одновременно с ураганом «Ирма», который сейчас находится над Карибским морем и движется в сторону американского штата Флорида. Накануне Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную — пятую — категорию. Порывы ветра достигают 295 километров в час.

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В Пуэрто-Рико в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим ЧС. Также ураган ударит по Доминиканской Республике, Гаити и Кубе. Власти Франции приказали жителям своих заморских территорий — островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми — не покидать своих домов. Все общественные здания на островах, включая школы, прекратили работу.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 60 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.